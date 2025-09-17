且十：劃設黃岩島自然保護區，是對美菲善意

黃岩島 中評社香港9月17日電（作者 且十）9月16日上午，中國海警局新聞發言人甘羽發表談話，詳細披露菲律賓公務船在黃岩島的惡意挑釁細節：菲方出動10餘艘公務船，從不同方向侵闖；故意衝撞中國海警船。中方依法採取系列管制措施：喊話警告、航路管制、水炮噴射。甘羽特別提到，菲3014號公務船在10時許以不專業、危險方式，故意衝撞中方海警船，菲方蓄意侵權挑釁，性質惡劣，需對此次擦碰承擔全部責任。



9月10日，中國宣布在黃岩島設立國家級自然保護區，菲律賓先是抗議，後又糾集美日搞聯合軍演。在美國務卿魯比奧站台撐腰後，菲律賓又動員了更多力量對中國進行侵權挑釁。



說實話，菲律賓的瘋狂挑釁，實在是在作死。它應該知道，中國把黃岩島劃為國家級自然保護區，既是中國維護主權的手段，也是中國對美菲釋出的善意。



黃岩島是中國固有領土，自去年劃定領海基線起，它就告訴菲律賓，黃岩島已不是中菲爭議區域，它是中華人民共和國的神聖領土，任何國家、任何力量都不可能改變它的領土歸屬，中國可以動用一切手段維護黃岩島的主權。



但是，中菲是海上近鄰，中國是一個大國，特別是九三閱兵後，全世界都在關注中國的力量，關注中國用什麼方法處理與鄰國的糾紛。如今中國用建設國家級自然保護區的方式，依法加強海洋管理、維護生態，實現維護主權的目標，這既符合國際法與國際慣例，更符合區域各方利益，還特別照顧到了美菲的利益。

