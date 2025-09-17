紀碩鳴：一個英國漢學學生的中國行思考

倫敦大學亞非學院（SOAS）學生會主席Sam，作為一名年輕的外國漢學專業學生，走進了華西村，參與了一次別開生面的“村委實習”。 今年夏天，Sam申請到中國游學，他走進有天下第一村美譽的江南華西村，首次以“實習生”身份參與村委運作。 中評社香港9月17日電（作者 紀碩鳴）在江蘇省江陰市，有一個被譽為“天下第一村”的地方——華西村。這裡高樓林立，工廠星羅棋布，村民家家住著別墅，早已超越了人們對“傳統農村”的想像。前不久，倫敦大學亞非學院（SOAS）學生會主席Sam，作為一名年輕的外國漢學專業學生，走進了華西村，參與了一次別開生面的“村委實習”。在這個中國最基層的自治單位，他觀摩了村委會的行政例會，又隨基層幹部到農戶家中走訪，親耳聽到村民的聲音，也對中國社會的治理方式有了新的理解。



根據英國高等教育統計局HESA的2023／24學年統計，英國大學中選修中文（包括本科、研究生和語言選修課程的註冊學生）課程的學生總數約為5，000至7，000人。一些頂尖大學如牛津、劍橋、倫敦大學亞非學院SOAS等核心中文研究學位課程約在12所大學提供開設中文課程，如果計入語言中心或聯合課程，總數有近50所英國大學提供中文相關課程，包括本科、碩士、證書或選修模塊。



這些學習了中文又能深入瞭解中國的英國學生並不多，Sam是其中一位幸運者。這位來自英國的青年，十八歲那年便踏上中國土地，開始了學習中文的旅程。他給自己起了一個標準的中國名字：韓雪宸。



多年來，他在常州學習漢語，在北京師範大學研修國際中文教育，又回到倫敦亞非學院深造漢學。疫情三年間，他幾乎走遍中國大江南北，從東北的冰雪天地到江南的絲竹水鄉；從包頭的工業基地到廣州、深圳的創新前沿。深受中國高速發展的感染，他的感受是：中國不僅是今天的中國，更是世界未來的縮影。



初識中國：十八歲的選擇



Sam與中國的緣分始於偶然。十八歲時，他剛結束英國的高中課程，本打算下一年去德國、日本進修語言，卻因緣際會來到江蘇常州工學院學習中文和中國文化。對大多數英國青年而言，選擇漢語並非尋常之路，但對於Sam來說，這是一次自我識知的挑戰，更是一次打開東方大門的契機。



他回憶說，那一年起初只是單純對外語好奇，卻很快發現，中國與西方的差異不僅在語言，更在社會運作模式、人情互動與文化深層。於是，他毅然把大學專業改為漢學，決心深入探索。



在常州與北師大的日子



在常州的校園裡，Sam與中國同學同吃同住，開始真正融入當地生活。他坦言，最大的挑戰不是中文詞匯，而是各地口音與方言：課本裡的普通話尚易掌握，但出租車司機、菜市場攤販的一句方言，才讓他體會到“語言背後的生活世界”。



疫情期間，全球流動受阻，已經回到英國的他選擇前往中國，並參與舉辦橄欖球比賽、加入江南絲竹樂團，用他熟練吹奏中國笛子的技能參與表演。同伴既有中國學生，也有來自世界各地的留學生。在這些文化交融的時刻，Sam說自己真正把中國當作“第二故鄉”。



後來他赴北京師範大學留學一年，專攻國際中文教育。他覺得很有趣的是，已經習慣電腦打字的今天，無論在亞非學院還是在北師大，中文考試都是嚴格要求以手寫來完成考試，看著自己還不工正的漢字，Sam還是露出滿意的笑容。在與中文老師的近距離互動中，讓他對中國教育體系的嚴謹與學生壓力有了切身體驗。

