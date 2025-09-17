紀碩鳴：英國學生從華西村觀察中英基層治理

江蘇華西村。 Sam（左）認真聽村委工作介紹。 中評社香港9月17日電（作者 紀碩鳴）自然村是中國最底層的政府組織，除了訪問，很少有外國人到村一級政府機構參與實踐。不久前，來自英國的一名學生Sam，利用暑假在江蘇華西村村委會展開了一段特別的短期游學。這位本科主修漢學的學生，用流利的中文分享了自己的經歷與觀察。他說，這段體驗讓他更深刻地比較出中國與英國基層治理的不同模式，也使他對中國農村有了完全不一樣的理解。



雖一句都聽不懂卻有深刻感受



實習的第一天，Sam便被安排參加了一次村委會例行會議。清晨六點出門，他準時來到華西村村委辦公樓。會議開場後才發現，大家幾乎全程用當地濃重的江南方言溝通，一句也聽不懂。



雖然語言隔閡讓他無法理解討論的細節，但那種嚴謹的氛圍卻給他留下了深刻印象。會議持續一個多小時，聽介紹，從百姓收入到集體經濟分紅，都是村委日常議事的重要內容，這是每周一次的例會。Sam笑著說：“我雖然聽不懂，但能感受到每一件事都和村民的生活緊密相關。”



比起會議，更令他印象深刻的，是隨同村幹部一起走訪村民。那天，Sam和一名村委會負責人員走進華西村一戶村民家中，詢問家庭有沒有遇到困難，比如收入是否穩定、子女的學習情況如何等等。這些看似細瑣的對話，讓他第一次理解“村委會”不僅僅是一個行政窗口，更像是村民幸福生活的“守望者”。



他還記得，村委還專門討論了集體企業分紅問題以及居民戶口的管理。這種將經濟收益與行政管理結合的模式，在他看來陌生又新奇。他驚訝地說：“一個農村能有自己的工廠與企業，並且把收入返還給村民，這在英國很難想像。”



一次跨文化的深度體驗



談到比較，Sam說英國也有自己的地方治理體系，但方式完全不同。歷史上，教堂往往是社區的核心，人們以宗教聚會形成凝聚力。現代社會則依靠地方議會和議員制度來處理公共事務，但結構相對分散。



與中國不同，英國沒有“戶口”制度，人口可以自由流動。這種自由雖然保證了居民遷徙的權利，但也讓地方政府難以像華西村村委會那樣精準掌握每個人情況，更沒有可能直接去參與收入分紅。Sam說：“在英國，政府更像是在行政層面保持秩序，居民日常生活多靠自己解決。中國村委會則是把社區的細節抓得很緊。”



通過對比，他清晰地感受到英中兩種模式的差異：



中國村委會給他最大的印象是集中與高效。無論是會議制度、居民註冊，還是經濟分紅，都由統一的機構協調；



英國地方治理則顯得分散與自治，居民依靠社區、教堂和傳統組織彼此支持，政府介入度有限。



“中國的方式能更快解決問題，大家像一個集體，資源集中起來使用；英國則更注重自由與程序，但往往顯得複雜甚至低效。”他說。



對這名英國學生而言，華西村的經歷不僅僅是短暫的實習，而是一場跨文化的深度體驗。Sam坦言，如果要把華西村的基層治理寫成研究案例，足以成為博士論文的一個很好的素材。



Sam回憶說，最特別的瞬間，是當地幹部邀請他旁聽會議，並笑著解釋“雖然聽不懂，但來體驗就好”。這樣的開放態度，讓他覺得自己被當作真正的一份子接納了。



談到個人感受，Sam用一個細節表達自己的心境——當朋友問起去中國的經歷時，他經常脫口而出“回中國”。對他來說，常州、華西村不再只是陌生的地名，而像是人生的重要一段。

