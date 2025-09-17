美專家籲特朗普與北京達協議以扭轉台海危局

《紐約時報》發表美國學者卡瓦娜文章，提議特朗普在台灣問題上主動採取對華再保證行動，緩解台海緊張局勢 中評社華盛頓9月16日電（記者 余東暉）在華盛頓頻打“台灣牌”激怒北京，台海危局升溫之際，有美國戰略專家呼籲特朗普與北京就台灣問題達成新協議，在台灣問題上保持克制，縮減在東亞的防務部署，並明確告知台北：台北應避免激怒北京，美國對台軍事支持不是理所當然和無限度的。



這種美國學界罕有的呼聲來自美國智庫國防優先軍事分析主任卡瓦娜（Jennifer Kavanagh）15日在《紐約時報》發表的文章中--“特朗普扭轉台海局勢的最佳策略”。她在文章開篇就指出，特朗普政府若想避免台海戰爭，最佳的策略或許是大膽推動與中國就台灣問題達成新協議，通過提出縮減美國在該地區的防務部署來恢復台海兩岸的平衡；同時明確告知台灣：美國的軍事支持既不是理所當然的，也不是無限度的。



卡瓦娜表示，如果這一策略看似簡單、又合乎邏輯，那是因為它曾經奏效過，並讓各方受益。上世紀70年代，北京和華盛頓達成了一項微妙的妥協：美國承認北京政府是中國唯一合法政權，並認可北京關於台灣是中國一部分的立場。美國還避免支持“台灣獨立”，並將與台北的接觸限制在非官方渠道，儘管同時向台灣提供武器和其他軍事支持。這種模糊的平衡舉措取得了顯著成功，由此帶來的穩定局面使中國大陸、台灣以及亞洲大部分地區得以繁榮發展。



台海局勢日益緊張引發美國戰略學界的更大關切。此前三天，《外交事務》網站也發表美國國防大學國家戰略研究所高級研究員吳志遠（Joel Wuthnow）的文章，認為因為意外和誤判導致失控的戰爭是台海最大的危險。 他建議，兩岸應保持持續的秘密溝通，以討論危機預防並建立應對機制；美國和台灣也必須加強對話，探討如何在危機情況下做出決策，並保持美國的戰略模糊性；中國大陸必須保持軍事克制。