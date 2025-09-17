原子能論壇聚焦核科學解決水資源問題

9月16日，在奧地利維也納，“原子用於水資源”科學論壇在國際原子能機構第69屆大會期間開幕，聚焦利用核科學解決全球水資源問題。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月17日電／據新華網報導，16日，“原子用於水資源”科學論壇在國際原子能機構第69屆大會期間開幕，聚焦利用核科學解決全球水資源問題。



該論壇為期兩天，關注如何利用核科學創新，增進對水資源來源、數量、分布和質量的瞭解，並切實解決全球水資源領域面臨的問題。



國際原子能機構總幹事格羅西在社交媒體上說，核科學能夠追蹤水從哪裡來，如何流動，以及水有多乾淨。同位素水文學、人工智能水模型等工具已經在改變各國管理水的方式。國際原子能機構正在通過針對性項目以及提供全球性的數據為各國提供支持。



中國國家原子能機構主任單忠德在論壇致辭中說，中國將核科學技術作為保障水安全、治理水污染的重要技術手段，積累了豐富的實踐經驗，比如支撐地下水資源管理、保障水利工程安全、賦能農業生態保護、提升污水處理質效等。



本次科學論壇網站顯示，全球每年約需3.8萬億立方米的水用於飲用、農業和糧食生產、能源生產以及經濟發展，而淡水需求每年增加640億立方米。論壇稱，目前全球需要新的飲用水生產機制。



本屆國際原子能機構大會將持續至19日，包括國際原子能機構成員國代表在內的近3000人參加。