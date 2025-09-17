國事訪問2.0：這次特朗普能如英國所願嗎

2月27日，美國總統特朗普在華盛頓白宮迎接英國首相斯塔默（右）。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月17日電／據新華網報導，美國總統特朗普16日晚將抵達英國，隨後開啟歷史性的國事訪問，他將訪問溫莎城堡並與英國首相斯塔默會談。外媒認為，儘管英方為此準備數月且安排了盛大儀式，但兩國在貿易和外交上的種種分歧為特朗普此訪蒙上多重陰影。



“牢不可破的友誼”



這是特朗普第二次以美國總統身份受邀對英國進行國事訪問。此前他曾於2019年訪問英國，受到當時英國女王伊麗莎白二世的接待。



此行將使特朗普成為首位兩次對英進行國事訪問的美國總統。按慣例，美國總統在首次國事訪問後，若再次訪問英國，通常僅與英國君主進行茶敘或午宴。



法新社報導說，特朗普夫婦將於16日晚抵達英國，17日前往溫莎城堡，在那裡會見威廉王子及凱特王妃，隨後與國王查爾斯三世和王後卡米拉舉行會晤。特朗普18日將前往首相鄉村官邸契克斯別墅，與斯塔默舉行會談，隨後召開聯合新聞發布會。當晚特朗普夫婦將離開英國。



據報導，此次國事訪問的邀請函由斯塔默於今年2月在白宮與特朗普會晤時親手遞交。特朗普當時表示，這是莫大的榮幸。美國媒體認為，斯塔默政府希望通過此訪與特朗普政府保持溝通，減輕美國政府部分政策對英國造成不利影響。法新社援引英方表述稱，特朗普的訪問將使兩國之間牢不可破的友誼達到新高度。