特朗普心腹米蘭獲准出任美聯儲理事

米蘭4日出席參議院聽證會。（圖片來源：路透社） 中評社北京9月17日電／據大公報報導，美國國會參議院15日投票確認白宮經濟顧問委員會主席米蘭加入美聯儲理事會。這意味著他將能夠趕上16日開始的聯邦公開市場委員會（FOMC）議息會議，並擁有投票權。分析認為，米蘭的加入將使特朗普在美聯儲的影響力進一步擴大。



美國參議院以48票對47票的微弱優勢通過了米蘭的投票。米蘭的加入使得美聯儲再添一名由特朗普提名的理事，此前7名理事內已有兩人由特朗普提名。FOMC共有包括7名美聯儲理事在內的12名成員，他們的投票決定聯邦基金利率走向。



米蘭此前表示，他加入美聯儲後，不會從白宮經濟顧問委員會辭職，而是休無薪假。他將是自1935年美聯儲治理結構發生重大改革以來，首位理事會任職的行政部門官員，這加劇了外界對美聯儲獨立性受行政干預的擔憂。



曾在前總統小布什任內擔任白宮經濟顧問委員會主席的哈佛大學經濟學家曼昆指出，這種安排類似於司法部長臨時休假去擔任最高法院大法官。“我認為這是特朗普將貨幣政策更多地置於白宮控制之下整體戰略的一部分。”



與此同時，美國聯邦上訴法院15日阻止了特朗普解雇美聯儲理事庫克的請求。這意味著庫克仍能出席16日開始的議息會議。特朗普陣營對裁決表示不滿，稱將迅速向最高法院上訴。