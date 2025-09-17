美軍再襲“運毒船”　馬杜羅批美發動侵略

特朗普政府15日發布所謂打擊來自委內瑞拉“運毒船”的畫面。（圖片來源：路透社） 中評社北京9月17日電／據大公報報導，美國總統特朗普15日稱，他當日命令美軍在國際水域再次攻擊一艘據稱來自委內瑞拉的“運毒船”，船上3名男子當場死亡。委內瑞拉總統馬杜羅指控美國單方面對委發動了“全面侵略”，並指出兩國政府間的溝通基本中斷。



特朗普15日在社交平台發文稱：“來自委內瑞拉、已確認身份的毒品恐怖分子正在國際水域把毒品運往美國。”他還發布了相關視頻鏈接，視頻顯示一艘船在不明水域遭襲，幾秒鐘後被巨大火球吞噬。但特朗普並未提供船只運載毒品的證據。本月初，特朗普聲稱美軍在國際水域向一艘“從委內瑞拉出發的運毒船”開火，擊斃11名“黑幫團夥成員”，同樣未提供任何證據。



馬杜羅15日早些時候指控美國針對委方司法、政治、外交和軍事等領域發動“全面侵略”，導致兩國政府間溝通基本中斷。



近期，美國以“打擊販毒集團”為由在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦，委方則部署250萬軍人及民兵。



特朗普14日為美軍攻擊“運毒船”的行動辯護稱：“去年有3億（美國）人死於毒品。”美媒表示，美國總人口才3.4億，去年因濫藥死亡的人數約為7.5萬。報導指出，特朗普給出的數據簡直錯得離譜，也無法消除外界對美軍行動合法性的質疑。