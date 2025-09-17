特朗普告《紐約時報》誹謗　索償1170億

中評社北京9月17日電／據大公報報導，特朗普15日在社交平台發文宣布，他已對《紐時》提起訴訟，指控該報是美國史上“最差勁最墮落”的報紙，過去十多年一直在涉及他、他的家庭、他的“美國優先”運動、MAGA等報導上“撒謊”。“《紐時》長期肆意造謠、抹黑、誹謗我，現在必須終止！”特朗普要求《紐時》賠償150億美元。



《紐時》16日在一封電郵聲明中回應稱，這起訴訟缺乏任何合法的法律依據，且試圖壓制和阻止獨立報導。



曾多次起訴《紐時》



根據提交至佛州坦帕聯邦法院的訴狀，特朗普律師指控《紐時》為了破壞特朗普的總統競選及其政治遺產，蓄意進行“虛假、惡意、誹謗及貶損性”報導。訴訟中提到《紐時》此前發表的多篇文章，基於該報記者克雷格和布特納所著的《失意者：特朗普如何揮霍父親遺產並營造成功假象》一書。這些報導提及特朗普的一系列醜聞，並引用批評者的尖刻言論，損害了他“作為一名企業高管的聲譽”。



《紐時》在去年大選前發表的文章也被點名，被形容為“干擾選舉的攻擊”。特朗普稱，《紐時》“曾把對（當時民主黨總統候選人）哈里斯的背書，直接印在頭版中央，聞所未聞！”訴訟稱，這些報導共同構成了“數十年來惡意誹謗模式的一部分”。



路透社指出，特朗普對《紐時》的不滿由來已久。《紐時》上周披露，特朗普2003年致信祝賀淫媒富豪愛潑斯坦生日，在畫著疑似裸女輪廓的信上還附帶他的親筆簽名，特朗普隨即威脅要起訴該報。



這並非特朗普首次試圖起訴《紐時》。2020年，特朗普曾因《紐時》一篇評論文章指控其2016年競選團隊“通俄”，而對該報提起訴訟，最終以“言論自由”為由被駁回。2021年，特朗普再次起訴《紐時》，同時將該報數名記者以及自己的侄女瑪麗.特朗普列為被告，指控他們非法取得與自己納稅申報單相關的文件，用於調查其財務狀況。該訴訟同樣被駁回。