南非等16國呼籲保障加沙援助船隊安全

中評社北京9月17日電／據新華網報導，南非、孟加拉國、印度尼西亞、巴基斯坦、愛爾蘭、斯洛文尼亞、巴西、哥倫比亞、土耳其等16個國家的外長16日發表聯合聲明，呼籲保障向加沙地帶運送人道主義物資的“全球堅韌船隊”安全。



根據這份由南非國際關係與合作部發布的聲明，除了運送人道主義物資，“全球堅韌船隊”還希望國際社會關注改善巴勒斯坦人民人道主義狀況的緊迫性，呼籲立即結束加沙地帶戰事。聲明強調，實現和平、提供人道主義援助以及遵守包括國際人道法在內的國際法，是各國政府的共同目標。



聲明呼籲各方避免對救援船隊採取任何非法或暴力行為。聲明重申，任何違反國際法、侵犯船隊成員人權的行為，包括在國際水域襲擊船只或實施非法拘禁，都將受到追責。



“全球堅韌船隊”由約20艘船組成，成員來自44個國家和地區，尋求打破以色列對加沙地帶的封鎖。船隊原計劃8月31日從西班牙巴塞羅那港口起航，但因惡劣天氣返港，9月1日再次啟航，計劃9月中旬抵達巴勒斯坦加沙地帶。



8日晚，船隊一艘船在突尼斯港口停泊時起火。有組織者指認，這是以色列無人機投擲爆炸或燃燒裝置所致。突尼斯內政部否認發生無人機襲擊事件。9日晚，船隊另一艘船起火，突尼斯內政部認定這是“一起有預謀的襲擊”。國際媒體指出，鑒於以軍近月來已多次攔截試圖突破封鎖駛往加沙地帶的援助船，“全球堅韌船隊”很可能遭遇攔截。