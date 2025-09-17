加拿大料減息0.25厘　加元偏弱

美元兌加元走勢（大公報） 中評社香港9月17日電／大公報報導，據光大證券國際產品開發及零售研究部分析，美國通脹增長符合經濟學家預期。美國上周公布8月消費者物價指數（CPI）按年升2.9%，期內，核心通脹則按年升3.1%，兩者均符合市場預期。



事實上，今個星期環球市場將迎來超級議息周，加拿大央行、美聯儲、英倫銀行及日本央行將先後舉行議息會議。現時市場預計加拿大央行及美聯儲將減息0.25厘，唯早前有大行預計美聯儲不排除減息半厘。英倫銀行及日本央行料將維持利率不變。



加拿大央行7月議息會議宣布將利率維持在2.75厘水平不變，結果符合市場預期，亦是該行連續第4次按兵不動，而7月議息會議紀錄顯示，官員曾討論過減息選項，但最終決定維持利率不變。彭博利率期貨最新顯示，交易員預計加拿大央行今個月將減息0.25厘，相信與國內萎縮的經濟及就業環境轉差有關。加拿大第二季度經濟增長低於市場預期，第二季國內生產總值（GDP）出現近兩年來首次萎縮，按年下挫1.6%，遜於市場預期的0.6%跌幅，為新冠疫情以來最大降幅。8月份失業率則由7月的6.9%攀升至7.1%，創下9年來最高。



貿易風險增 加元短線偏淡



現階段對加元的展望維持中性偏淡，基於依賴能源出口的加國經濟基本面不佳，外圍環境亦面臨貿易戰及原油增產的風險使油價向下，這些因素均不利加元走勢。美元兌加元執筆之時正於1.376水平上落，縱觀短線走勢來看，美元兌加元將於1.372至1.392區間水平上落整固。