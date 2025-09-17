厄瓜多爾7省進入緊急狀態應對大規模抗議

9月16日，在厄瓜多爾首都基多，武裝部隊人員和警察在道路上維持秩序。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月17日電／據新華網報導，厄瓜多爾總統諾沃亞16日發布政令，宣布首都基多所在的皮欽查省、科托帕希省等7個省進入緊急狀態，為期60天，以應對因柴油價格上漲導致的大規模抗議活動。



政令說，政府取消柴油補貼後引發大規模抗議，多省出現封鎖道路、焚燒輪胎等事件，造成“嚴重內亂”，導致公共秩序受擾。政府決定在卡爾奇省、因巴布拉省、皮欽查省、阿蘇艾省、玻利瓦爾省、科托帕希省、聖多明各－德洛斯查奇拉斯省共7個省實行為期60天的緊急狀態。



政令說，緊急狀態期間，上述7省將暫停集會自由權的行使，但公民和平示威的權利不受限制。政令還要求上述7省的行政部門、武裝部隊和國家警察盡力維護秩序、預防暴力事件、保護公民安全，同時確保交通出行以及經濟活動正常開展。



厄瓜多爾政府12日宣布取消柴油補貼，將這筆資金用於社會生產項目，以幫助弱勢家庭、改善公共交通、促進本國產業發展。此舉導致柴油價格上漲，引發運輸行業以及土著居民、工人等社會群體的強烈反對。諾沃亞13日發布政令，宣布將政府機關臨時從基多遷移至科托帕希省首府拉塔昆加市。