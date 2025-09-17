民調：逾七成美國人認同“美國社會已破裂”

9月4日，國民警衛隊成員在美國首都華盛頓巡邏。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月17日電／據新華網報導，在美國保守派人士查理·柯克遭槍殺後，一項面向美國成年人的民意調查顯示，大約63%的調查對象認為美國人談論政治話題的激烈方式很大程度上助長了政治暴力，而大約71%的人贊同“美國社會已破裂”這一說法。



路透社16日報導，路透社與益普索集團開展的這項線上調查為期3天，於14日結束，共有1037人參與，誤差率為3個百分點。調查揭示了整個美國社會如何“因為黨派紛爭而心力交瘁，對政治暴力增多現象憂慮重重”。



調查顯示，66%的人擔憂自己所在社區會有人因政治信仰受暴力攻擊。長期追蹤美國政治暴力現象的馬里蘭大學研究員邁克·詹森說，今年上半年，美國已發生約150起出於政治動機的襲擊事件，是去年同期同類事件的近兩倍。



另有79%的調查對象認為，過去20年內，美國人對與自己不同的觀點寬容度越來越低。



保守派“網紅”、美國總統特朗普的青年支持者陣營重要代表柯克10日在大學校園演講時遭槍殺後，特朗普下令全美“下半旗”志哀，共和黨陣營指責民主黨“煽動政治暴力”。6月14日，明尼蘇達州州議會兩名民主黨籍議員及其配偶先後在家中遇刺，最終導致兩死兩傷，凶手為同一人。



這份民調顯示，柯克遭槍殺所獲關注遠高於兩名議員遇刺：68%的調查對象表示閱讀、觀看或聽說過關於前者的“大量”信息，而僅有26%的人關注過後者信息。