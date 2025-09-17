特朗普訪英能否彌合美英分歧

中評社北京9月17日電／據新華網報導，美國總統特朗普於16日抵達英國，對英國進行國事訪問，這也是他第二次以美國總統身份對英國進行國事訪問。



美英近來在烏克蘭、加沙等問題上的分歧日益明顯，經貿關係也存在摩擦。針對特朗普此訪，英國希望淡化與美矛盾，美方卻更多著眼於自身利益。在這一背景下，特朗普此訪能否彌合美英分歧？英國輿論界如何看待特朗普此行？



特朗普此訪目的是什麼



當地時間16日晚，特朗普抵達倫敦斯坦斯特德機場。英國白金漢宮說，特朗普定於17日至18日分別與英國國王查爾斯三世和首相斯塔默會見會晤。



據英國方面此前公布的行程，特朗普夫婦17日將出席查爾斯三世夫婦在溫莎城堡舉行的國宴。據報導，歡迎儀式在溫莎城堡開始後，溫莎城堡和倫敦塔將同時響起禮炮，之後溫莎城堡將舉行閱兵式。英國空軍“紅箭”飛行表演隊與美國戰機將聯合進行飛行表演。



伯明翰大學國際政治專家戴維·鄧恩對新華社記者表示，英國政府希望借助王室的“魅力攻勢”把特朗普穩住在“友方一側”。



鄧恩說，英國希望以盛典的排場來取悅特朗普，以此換取在投資和安全領域的好處。特朗普此行將帶來多個領域投資承諾，英方希望借機推動英美尚未完成的關稅談判。



英美兩國政府均已提前釋放信號，將在此次訪問期間公布一攬子合作成果。據英國政府介紹，預計雙方將宣布投資與合作協議，涵蓋科技、清潔能源、民用核能和防務等領域。



其中美國金融企業將向英國投入約17億美元，創造約1800個就業崗位；微軟宣布未來4年將在英國投資300億美元，用於人工智能基礎設施建設等方面；谷歌將在英國建設新數據中心；資產管理公司貝萊德計劃在英國數據中心和金融市場追加大規模投入。英國政府稱，這些投資將帶來“跨大西洋關係的質變”。