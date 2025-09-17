西班牙氣象局：今夏“史上最熱”

中評社北京9月17日電／據新華網報導，西班牙國家氣象局最新數據顯示，今年夏天是西班牙有氣象記錄以來最熱的夏天，平均氣溫刷新了2022年創下的高溫紀錄。



西班牙國家氣象局發言人魯文·德爾坎波16日在記者會上說，西班牙今夏平均氣溫為24.2攝氏度，破了2022年夏天24.1攝氏度的紀錄。西班牙1961年啟動這項氣象記錄以來經歷的10個最熱夏季中，有9個發生在21世紀。“我們的確朝著夏天越來越熱的方向發展。”德爾坎波說。



西班牙8月經歷一波長達16天的熱浪，據西班牙卡洛斯三世健康研究所估算，這波熱浪導致該國超過1100人死亡，其中絕大部分是65歲以上老年人。據先前報導，8月熱浪還引發野火肆虐，導致至少4人死亡。



德爾坎波說，西班牙西北部經歷了“非常乾燥、甚至極度乾燥的夏天”，“高溫且降雨很少”的氣象條件導致野火易發。



他說，這個夏天，西班牙有33天遭遇熱浪，意味著“每三天有不止一天經歷極端氣溫”。上個世紀的夏天，熱浪僅是“零星出現”，如今卻成為“常規事件”。西班牙上一個沒有熱浪的夏天在2014年。



西班牙國家氣象局迄今記錄到77次熱浪，其中6次熱浪比平均氣溫高出超過4攝氏度，其中5次熱浪發生在2019年以後。



科學家警告，在全球範圍內，人類活動等因素所致氣候變化讓極端天氣事件更加頻繁出現。英國、日本和韓國今年同樣經歷了本國有記錄以來的最熱夏天。