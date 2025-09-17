外資積極追貨　港股動能強勁

阿里巴巴股價已累升逾80%，表現遠勝恒生指數。（大公報） 中評社香港9月17日電／大公報報導，今年來累計逾萬億元北水南下投資，加上近月呈現千億元計的外資回流香港市場，積極追入頻現技術、產業創新突破的中資科技股如阿里巴巴，進一步為港股注入更大上升動能，今年底前恒指有望挑戰28000點高位。



特朗普施政連番受挫，炒掉美國聯儲局委員及關稅政策均遭遇法律訴訟挑戰，而經濟滑坡、就業市場轉壞，以及通脹升溫更是鐵一般事實。特朗普動輒加征關稅害人害己，衝擊自身經濟，近月美國職位空缺降至十個月低位，失業率上升近四年高位。最令人吃驚的是，美國勞工統計局（BLS）將截至今年3月底止的年度新增非農職位數目大幅調低91萬個，遠比預期60至70萬個為多，可見美國就業數據水分嚴重，而且十分離譜，一直誤導市場以為美國就業、經濟狀況不俗，實際上是虛有其表，令人懷疑美國其他經濟數據都存在失真問題，可信性受到質疑，並進一步凸顯美股、美債等美元資產投資風險甚高。



美元資產高危 外資加速東移



事實上，即使8月美國消費物價升幅加快至2.9%，意味通脹3時代將至，但經濟前景更令人堪憂，疲弱的非農就業數據，市場已增加押注美聯儲今年底前減息的次數由兩次增加到三次，如每次減息0.25厘，累積減幅高達0.75厘。不過，美國大幅減息是極壞消息，顯示經濟景況比預期更差，美元資產高危程度可見一斑。



事實上，中國經濟韌性強、潛力大，企業頻現技術、產業創新突破，外資紛紛重估中資股投資價值。例如中國科技龍頭企業阿里巴巴成為投資者熱捧股份，更是拉動恒指上破26000點功臣之一。



阿里有新亮點 吸引基金掃貨



市場傳聞馬雲強勢回歸阿里巴巴，更積極參與集團決策，推動阿里巴巴再次強大。事實上，阿里巴巴業務有新投資亮點，淘寶閃購的即時零售業務在外賣大戰有優勢，而新推的高德掃街榜，展示熱門的餐廳、酒店、旅遊景點，有助帶動到店消費業務的增長，據報高德掃街榜首日用戶超過美團的大眾點評。因此，阿里巴巴加力消費補貼，對旗下整體電商平台流量及交易量上升均有正面影響。

