香港廿大屋苑估值　六成高於上月底

元朗YOHO Town有2房單位估價短短逾半個月急升3.6%。（大公報） 中評社香港9月17日電／大公報報導，憧憬美國減息及今日公布的施政報告有利好經濟政策出台，買家入市信心增強，二手樓價升勢加快，記者追蹤的20個指標屋苑單位估價，多達12個報升，比例達6成，以元朗YOHO Town的2房單位估價升幅最大，短短逾半個月急漲3.6%。



參考恒生銀行網上估價系統，記者選取的20個屋苑單位中，在施政報告公布前夕，多達12個單位估價比8月底錄得0.8%至3.6%升幅，首5個升勢最強的單位，有3個屬上車盤；至於估價下跌的屋苑僅2個，分別是紅磡黃埔花園及粉嶺牽晴間單位，較上月底微跌0.4%至0.5%，其餘6個單位估值持平。



嘉湖及太古城漲3%



業界分析指，市場對減息預期升溫，甚至憧憬今日有利好樓市政策出台，或會令樓價回升，因此紛紛加快入市步伐，令上車盤近期造價明顯回升，帶動銀行估價上漲。



綜觀20個單位估值，升幅最大為YOHO Town第9座高層F室2房戶，實用面積461方呎，上月底估價559萬元，昨日上調至579萬元，約半個月間急升20萬或3.6%。天水圍嘉湖山莊及鰂魚湧太古城估價升幅亦明顯，前者為麗湖居6座中層C室，實用面積546方呎，最新估值475萬，升幅達3%；樓市風向標太古城天山閣中層E室2房則王，實用面積582方呎，8月底估價僅798萬，現已調升至822萬元，急漲24萬或3%。

