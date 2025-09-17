電影《731》全球首映　港戲院明全線上映

電影《731》在哈爾濱首映式舉辦的影院擺滿電影海報。香港文匯報 中評社香港9月17日電／香港文匯報報導，電影《731》全球首映儀式於17日下午在哈爾濱啟幕，該片即將於18日起陸續在中國內地、香港、澳門以及澳大利亞、新西蘭、美國、加拿大、韓國等地上映。自影片信息曝光以來，該片在貓眼、淘票票等票務平台想看人數始終保持“斷層領先”：截至16日，貓眼平台上的“想看”人數已達到448.9萬人，登頂內地電影歷史貓眼想看人數最高。何以如此備受期待？“揭開血寫的歷史，以鏡頭直面民族之痛”，正如總製片人張望接受採訪時說道：“80年前，我們用鮮血贏得和平；80年後，我們以電影守護記憶。電影《731》就像一盞燈，照亮那些可能被遺忘的角落。”受害者家屬也表示，希望通過這部電影，能讓更多人，包括日本人知道這段黑暗的歷史。



《731》也將於9月18日在香港戲院全線上映。目前所知《731》港澳首映當天，已經安排55間戲院約200場放映，而同日於影藝戲院（JP）舉行之首映禮，儀式特別選在晚上7時31分舉行，別具意義。



貓眼電影平台統計，電影《731》截至16日預售總票房已突破8，700萬元人民幣，首日（9月18日）排片佔比近九成。評論區滿是觀眾的熱切期待：“731字樣的海報早就存在手機相冊裡，期待影院相見！”“從來沒有如此渴望一部電影的上映。”這一數據不僅刷新了歷史紀錄，也反映出民眾對於電影選題的獨特歷史價值和創作團隊精準還原歷史事實的追求的肯定。



9月15日發布的“惡魔的面具”版主題預告，以小女孩冰冷的話語和震撼畫面，撕開731部隊偽裝面具。人間煉獄般的“集中營”裡，無辜的百姓不知道，“你自由了”這句充滿希望的謊言，背後卻是人類歷史上最黑暗的慘劇。黑龍江大學文學院比較文學與世界文學教師、美學博士施銳對香港文匯報記者說，預告片足以展現這部用HDR技術還原真相的電影製作之精良。731部隊的反人類罪行，觸及“民族創傷”的深層集體記憶，其背後承載的民族情感與歷史反思，本身就自帶強大的社會傳播動能。電影以震撼人心的藝術力量，為歷史發聲，為真相立證，吸引了更多的人因為對這段歷史的關注與共情，主動走進影院，成為影片傳播的重要參與者。

