李強在甘肅、青海調研時強調推進高質量發展

9月15日至16日，中共中央政治局常委、國務院總理李強在甘肅、青海調研。這是9月15日在甘肅蘭州，李強來到空間技術物理研究所航天高新產業園，觀看最新設備和零部件展示，詳細瞭解相關技術原理和產品產銷應用情況。（圖源：新華社） 中評社北京9月17日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、國務院總理李強9月15日至16日在甘肅、青海調研。他強調，要深入學習貫徹習近平總書記關於統籌推進高質量發展和高水平保護的重要指示精神，牢牢把握在全國發展大局中的戰略定位，堅持創新驅動，推進綠色發展，因地制宜培育壯大新質生產力，加快構建體現本地特色和優勢的現代化產業體系，更好造福人民群眾。



在甘肅蘭州，李強來到泰基離子技術有限公司、空間技術物理研究所航天高新產業園，觀看最新設備和零部件展示，詳細瞭解相關技術原理和產品產銷應用情況。李強說，甘肅在發展重離子技術、空間技術等領域具備較好基礎。要緊盯國際前沿，支持企業和科研機構加大研發投入，創新人才培養激勵機制，在基礎研究方面潛心鑽研，夯實核心技術能力。要積極對接市場需求，推動產業鏈上下游聯動發展，支持民營企業更多參與，加快產品和服務迭代升級。李強來到南北兩山環境綠化工程觀測點、水車博覽園，察看造林綠化和黃河蘭州段生態保護治理情況，與在場的市民交談。李強對當地生態保護和修復成效予以肯定，要求統籌好山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，持續增厚來之不易的綠色家底。他叮囑當地幹部把黃河沿岸公共空間設計好、建設好，形成更多居民運動、休憩、娛樂的好去處，不斷提升群眾生活品質。



在青海西寧，李強來到中國聯通三江源國家大數據基地、青海綠色算電融合調度及生態監測中心，聽取有關匯報，細致詢問生態保護和綠電、算力使用情況。李強說，青海生態環境保護的責任重大，同時具有發展清潔能源、綠色算力的顯著優勢。要堅定不移走綠色發展之路，把打造算力平台和用好清潔能源結合起來，加強優勢集成，深入推進綠色算電融合發展。要充分發揮市場機製作用，調動各方面積極性，營造有利於創新的條件和環境，進一步深化產業應用，更好促進數字經濟發展。在青海可可西裡食品有限公司，李強聽取青海省打造綠色有機農畜產品輸出地情況匯報，察看牦牛肉精深加工和產品展示。李強勉勵企業深耕綠色農牧業，以健康安全的品質做優品牌，創新生產管理，一體推進餐飲服務、工業旅遊、商貿流通等全產業鏈發展，為農牧業提質增效、農牧民就業增收發揮更大帶動作用。



李強充分肯定甘肅、青海經濟社會發展成就，希望兩省深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，銳意進取、扎實奮鬥，在推進綠色發展和西部大開發上取得更大進展，為全國發展大局作出新的貢獻。



吳政隆陪同調研。