富權：地方派系勢力要發起對鄭麗文阻擊戰？

中評社香港9月17日電／澳門新華澳報17日發表富權文章：地方派系勢力要發起對鄭麗文阻擊戰？以下為文章內容。



中國國民黨主席換屆改選的領表作業，從九月十五日起進行領表作業。但衹有第一天有羅智強、鄭麗文完成領表程序；張亞中當天跑去台北地方法院觀察柯文哲的羈押庭庭審，委託其助理前往領表，唯因資料不齊需要補件。



同樣被視為“A咖”隊列的郝龍斌、趙少康，仍然未有“動作”，據說是兩人已經商定，將取決於民調，誰的民調高就由誰參選。



而新的一份針對國民黨員所作的最新民調顯示，若立即投票、且趙少康不參選，鄭麗文支持度最高，為百分之二十二點二，郝龍斌以百分之二十點五緊追在後，羅智強百分之十八點七排名第三，張亞中百分之五點三位居第四，另有百分之二十六點八的受訪者尚未決定。



但如果是趙少康參選、郝龍斌不選，民調的結果則為趙少康獲得百分之二十九點九支持，位居第一；鄭麗文百分之十九點四次之；羅智強第三，獲百分之十三點九支持；第四則是張亞中，僅百分之五點三支持。另外，有百分之二十五點三的人尚未決定，百分之四點九的受訪者都不支持。



如果郝龍斌與趙少康的“二擇一”是依據這個民調作決定的話，應該就是由趙少康出選。



就在此際，昨日突然傳出，地方派系勢力、正副議長系統等“本土藍”力量，正在集結並傾向於支持郝龍斌。就在昨午，由擔任聯誼會會長的新北市議長蔣根煌作東，在新北市議會旁的海釣族餐廳設宴，邀請多位藍營“議長掛”出席，共同力挺郝龍斌。新竹市議長許修睿、屏東縣議長周典論以及台東縣前議長吳俊立、金門縣議長洪允典、連江縣議長張永江等人都有出席。前雲林縣長張榮味雖未親自出席，但也派親信到場。另外，苗栗縣長鍾東錦、新竹縣副縣長陳見賢、新竹縣議長張鎮榮等人，私下也紛紛主動聯繫、表態力挺郝龍斌。但因為郝龍斌目前還未鬆口參選，所以議長們還不會有大動作挺郝，但預計會跟郝龍斌一起去領表登記。另外，國民黨前秘書長李乾龍，可能也傾向於支持郝龍斌。



這個“大動作”，似乎是在間接地向趙少康宣示：即使是閣下的民調高於郝龍斌，國民黨地方派系勢力仍然堅持要力挺郝龍斌參選國民黨主席。而趙少康在由其發起及領導的“戰鬥藍”，已經有羅智強參選，可能會扯走部分“戰鬥藍”支持者選票，更得不到掌握著大量“本土藍”選票的地方派系勢力支持的情況下，即使是民調再高，也不如郝龍斌，因而將會“賢讓”郝龍斌出選。

