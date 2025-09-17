八月515萬旅客訪港　創疫後新高

今年首八個月共錄得約3300萬人次訪港，按年增12%，成績理想。（大公報） 中評社香港9月17日電／﻿香港旅遊發展局昨日公布，8月份訪港旅客數字創疫後單月新高，按年增16%。旅遊業界預測，即將到來的內地國慶黃金周八日假期，將吸引150萬內地旅客訪港，按年增10%，包括1300個旅行團，估計旅遊旺區酒店入住率將超過九成。有旅遊網站數據顯示，黃金周期間四、五星酒店訂單超過80%，反映旅客注重出游體驗和品質。



大公報報導，旅遊業議會表示，今年國慶期間除了萬眾期待的煙花，更有中秋䌽燈會、大坑舞火龍等節慶活動，相信可為旅客帶來豐富多樣的旅遊體驗。



旅發局最新數據顯示，8月份訪港旅客初步數字為515萬人次，創疫情後單月新高，較去年同期升16%。今年首八個月累計約3300萬訪港旅客人次，按年增12%，其中內地旅客占2553萬人次，非內地旅客錄得765萬人次，按年分別錄得11%及16%的雙位數增長。首八個月的中、短途客源市場，旅客人次按年升18%，以台灣、韓國、日本的表現較好；長途市場旅客按年升19%，以澳洲表現最佳。



內地的國慶黃金周臨近，今年連同中秋節假期，由10月1日至8日共放假八天。香港旅遊業議會主席譚光舜昨日預測，黃金周期間將有150萬名內地旅客訪港，較去年增長10%，當中包括約1300個旅行團共4.5萬名旅客，占整體內地旅客的3%，同比增長近10%。翻查資料，去年內地的國慶黃金周假期為七天，有超過1050個內地入境旅行團到港，過夜行程占約80%，涉及旅客約3.6萬人次。黃金周首四日，酒店整體入住率高達90%。



客源更均衡 人均消費升



香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉昨日表示，近期旅客數字上升速度理想，帶動本港酒店入住率回暖。部分酒店的煙花房間現已開始預訂，他預計黃金周期間港島及九龍區的旅遊旺區酒店，入住率將會超過去年的九成。攜程集團酒店業務部港澳區總經理梁嘉欣表示，國慶期間內地出境游整體熱度高漲，出境酒店搜索量同比增長40%，香港位居內地旅客熱搜目的地的第四位。黃金周期間香港酒店預訂數據表現亮眼，各星級酒店預訂“間夜數”及平均價同比均實現顯著增長，其中，四、五星酒店訂單占比超過80%，反映旅客注重出游體驗及品質具備高消費能力。



旅遊業議會總幹事楊淑芬估計，國慶黃金周內地旅客可能提前於九月底到港，部分旅客或將香港作為一程多站的站點之一，欣賞國慶煙花後，再轉往澳門、東南亞國家等。本港在國慶期間提供一系列優惠，以及舉辦國慶煙花、中秋舞火龍等活動，有助帶動氣氛吸引旅客來港。因應10月1日和7日是香港的公眾假期，預計10月2日至4日是港人出境小高峰。對於8月訪港旅客數字創新高，楊淑芬稱，疫情前約八成訪港旅客是內地旅客，現在內地旅客占約七成半，其他國家旅客數目上升，反映客源更均衡。消費方面，海外旅客的每日人均消費有提升，從疫情前的5000元左右，升至現時約6300元。



特首：東壩交通研優化措施



另外，行政長官李家超昨日出席行政會議前會見傳媒時，被問到西貢萬宜水庫東壩的士禁令相關問題，他回應表示，東壩是具吸引力的地方，政府需在推動旅遊，同時要保育，並確保日常生活不受太大影響而作出平衡，過去已實行一些措施，政府將會在長假期特別是10月1日，觀察加大管理力度後的情況，以制訂長遠優化措施。