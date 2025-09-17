張國清出席中國質量大會開幕式並致辭

張國清出席中國質量（南京）大會開幕式並在江蘇調研時強調 深入實施質量強國戰略 持續提升質量治理能力（圖源：央視新聞） 中評社北京9月17日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清16日在江蘇出席中國質量（南京）大會開幕式並致辭。他強調，要深入貫徹習近平總書記重要指示批示精神，落實黨中央、國務院部署，深入實施質量強國戰略，持續提升質量治理能力，更好服務高質量發展和高品質生活。



張國清強調，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，近年來中國產品、工程、服務質量和品牌競爭力明顯提升，質量治理體系和治理能力現代化水平穩步提高。新征程上，要加快推進質量強國建設，為實現中國式現代化提供有力支撐。要著力增加高質量供給，加快傳統產業技術迭代和質量升級，強化戰略性新興產業技術、質量、管理協同創新，堅定走以質取勝的發展道路。要夯實質量監管基礎，運用人工智能、大數據等新技術強化穿透式監管，依法嚴懲制售假冒偽劣商品、侵犯知識產權、工程質量違法違規等行為。要充分發揮標準引領作用，優化標準供給結構，提升標準質量水平，強化標準實施應用，築牢質量安全底線。要發揮行業協會、科研機構、新聞媒體等作用，促進全社會共治。張國清表示，中國願與世界各國一道，加強質量研發合作，推進質量基礎設施互聯互通，強化質量監管協作，共同推動全球質量事業發展。



在江蘇期間，張國清還到徐工礦業機械有限公司、精創電氣股份有限公司和徐州國家高新區調研，瞭解生產經營、創新發展和高新區建設等情況。他強調，要扎實推動科技創新和產業創新深度融合，推進製造業高質量發展。要錨定高端化、智能化、綠色化方向，加快人工智能在研發設計、生產製造等環節深度應用，積極開展綠色製造標杆升級行動，聚力培育一批製造業龍頭企業和專精特新中小企業。要發揮國家高新區示範引領和輻射帶動作用，一體推進技術創新、企業孵化和園區發展，在強化技術策源、成果轉化、產業培育上下更大功夫，打造具有國際競爭力的先進製造業集群。