世界互聯網大會文化遺產數字化論壇開幕（圖源：央視新聞） 中評社北京9月17日電／據央視新聞報導，9月17日，2025年世界互聯網大會文化遺產數字化論壇在陝西西安開幕，論壇以“數聯古今 智繪文明——攜手構建網絡空間命運共同體”為主題，這是世界互聯網大會首次圍繞文化遺產數字化舉辦論壇活動。



主論壇圍繞“保護·傳承”“技術·創新”“產業·賦能”“開放·共治”四個議題展開深入討論。論壇期間，還同步舉辦文化遺產數字化精品展，聚焦數字化保護、傳承與創新，生動展現文化遺產數字化保護經典項目。精品展以創新性強、互動性高的方式，讓觀眾沉浸式體驗數字化的魅力與活力，充分彰顯先進數字化技術在世界文化遺產的保護與傳承中發揮的巨大作用。



論壇期間，大會還舉辦文化遺產數字化工作組專題會議和文化遺產數字化保護主題研修班，匯聚來自文博單位、科技企業、行業機構等各方專家代表，圍繞與文化遺產數字化保護有關的重要議題開展研討，積極搭建文化遺產數字化學習交流的國際平台。



文化遺產承載著燦爛文明、傳承著歷史文化，然而當前正面臨時間推移、自然災害等多重威脅。數字化技術的興起，為文化遺產保護傳承提供了全新的解決思路與強大助力。通過精準記錄、虛擬修復和雲端共享，文化遺產能夠獲得“數字生命”，突破時空限制，讓更多人領略其魅力。