李家超施政報告：經濟民生為主軸

香港特區行政長官李家超17日上午向香港特區立法會發表《行政長官2025年施政報告》（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月17日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超17日上午向香港特區立法會發表《行政長官2025年施政報告》。他表示，今年的《施政報告》圍繞兩大主軸——經濟和民生。



李家超說，今年是國家“十四五”規劃的收官之年，亦是“十五五”規劃的謀篇布局之年。這份《施政報告》既是香港全力“拼經濟謀發展惠民生”、加快邁向“由治及興”的進程表，亦是香港主動對接國家發展戰略、實現突破新局面的策略部署。



“改善民生是我施政的最終目標，讓市民有更好住房、打工仔有更多收入、長者有更好照顧、青年有更好發展。”李家超表示，民生與經濟息息相關，經濟增長是改善民生的基礎，能創造就業和財富，為公共服務提供更多資源，讓政府提供更多服務；民生改善則帶動社會需求，激發市場活力，促進經濟發展。經濟與民生，兩者相輔相成。



李家超提到，其上任以來，積極推動政府與社會改革，發展經濟、改善民生。“我改變了政府文化，建立“以結果為目標”的政府。我們大力興建公營房屋，推出簡約公屋。三年前，公屋申請者平均等待6.1年才能上樓；現在綜合輪候時間為5.1年，縮短了整整一年。家庭收入中位數在三年間上升3000元，增幅約11%；我上任後，香港經濟增長由負轉正，更好加快復甦，預計今年會正增長2至3%；這三年間，香港金融中心地位上升一位至世界第三；整體競爭力上升四位至世界第三；人才競爭力兩年共升了12位至世界第四；安全城市排名躋身十大，位列世界第七。”



