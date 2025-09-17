反腐敗治理綜合效能不斷顯現

近日，廣西壯族自治區北流市紀檢監察幹部在專題研討會上，圍繞虛假投案典型案例的甄別要點交流探討。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京9月17日電／據中國紀檢監察報報導，9月5日，中央紀委國家監委網站連續發布甘肅省廣播電視局黨組成員符紅斌、雲南省森林消防總隊副總隊長羅爽主動投案的消息。8月以來，中央紀委國家監委網站發布的審查調查信息中，已有多名黨員領導幹部主動投案。



二十屆中央紀委四次全會工作報告顯示，2024年，在高壓反腐震懾下，全國有2.5萬人主動投案、9.1萬人主動交代問題。黨的二十大以來，我們黨在一體推進“三不腐”上展現新作為、取得新成效，紀法震懾、政策感召、思想教育綜合發力，促使越來越多的違紀違法黨員領導幹部選擇正視問題、主動投案，持續淨化政治生態。



從“惶惶不可終日”到“相信依靠組織”，主動投案背後是反腐敗高壓態勢形成的強大震懾



今年上半年，全國紀檢監察機關處置問題線索120.6萬件，立案52.1萬件，處分42萬人（其中黨紀處分31.3萬人、政務處分13.6萬人）。各級紀檢監察機關深入貫徹黨中央全面從嚴治黨方針，堅持無禁區、全覆蓋、零容忍，“打虎”“拍蠅”“獵狐”多管齊下，始終保持懲治腐敗高壓態勢力度不減、節奏不變。



高壓震懾下，僥幸心理防線不斷擊碎。2024年9月2日，河南省南陽市唐河縣政協原副主席、二級調研員王某某主動到南陽市紀委監委投案。被留置後，王某某在較短時間內主動向調查組交代組織尚未掌握的違紀違法問題，並對自己的行為進行了深刻反思、真誠懺悔。他表示，之前熟悉的領導主動投案，對其觸動很大，“當我感覺組織會調查我的問題時，第一反應就是想找組織說明情況，積極主動退贓。”



王某某的主動投案，是辦案帶來強震懾的具體體現。近年來，南陽市紀委監委緊盯“一把手”和“關鍵少數”，持續加大監督執紀力度。2025年以來，全市處置現職“一把手”問題線索278件，立案46人，處分41人；持續開展教育、醫療等系統重點整治，深化拓展國企、工程建設、招投標等重點領域反腐工作，開展打擊工程項目招投標領域腐敗和違法犯罪問題重點整治，共查辦案件123起，立案183人，黨紀政務處分92人，留置54人，移送10人。在高壓震懾和政策感召下，今年以來，南陽市已有36名黨員幹部主動投案，50人主動說明問題。