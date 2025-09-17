李家超：加快發展北部都會區

香港特區行政長官李家超發表《行政長官2025年施政報告》（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月17日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超17日向特區立法會發表《行政長官2025年施政報告》。這是其任內第四份施政報告。李家超在報告中強調，會加快發展北部都會區，並用一整章的篇幅闡述其施政計劃，包括成立由其領導的“北都發展委員會”，制訂北都各發展區的營運模式，推動大學城建設；拆牆鬆綁簡化行政程序；採取安全省時省錢的建造方法；及訂立加快發展北都的專屬法律等。



李家超表示，北部都會區（北都）是香港經濟發展的新引擎，有龐大潛力。北都與深圳接壤，面積和未來人口約佔香港三分之一，是香港的戰略發展區域，具有巨大經濟價值和發展潛力，能創造大量職位和提升生產力。



“雖然政府過去三年已加快建設，但北都幅員廣闊，所需資源投資龐大，我一直為此心急如焚。”李家超說，為更好發展經濟、改善民生，北都建設務必加速推進。“我決定提升北都發展的決策層次，成立由我領導的‘北都發展委員會’，簡化行政流程，拆牆鬆綁，以新思維採納不同地方的建造方法、材料和裝備等，達致既安全又省錢省時的目標，並為加快北都發展訂立專項法例。”



李家超表示，北都的基本規劃已出台，現時是加快發展北都、引入產業和重大項目的最佳銜接期。會成立由行政長官擔任主席的“北都發展委員會”，下設三個工作組：“發展及營運模式設計組”；“大學城籌劃及建設組”；“規劃及發展工作組”。