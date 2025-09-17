李家超：建部門首長責任制及AI效能提升組

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月17日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超17日上午向立法會發表《行政長官2025年施政報告》。他提到，為進一步強化治理，將建立“部門首長責任制”並成立“AI效能提升組”。



李家超在發言中說，為進一步強化治理，會建立“部門首長責任制”，將其承擔部門主體責任的機制系統化、制度化，並強化公務員評核機制，深化不斷求進的文化。同時，會成立“AI效能提升組”，統籌和指導各政府部門有效應用人工智能（AI）技術，並研究重組不合時宜的工作流程，推動科技革新。在重視防範安全風險的意識下，推進AI＋發展，落實AI政務，以及促進AI在各行業的廣泛應用和發展，提升社會效率。此外，會實踐“把‘高效市場’和‘有為政府’更好結合起來”的理念，在康樂及文化事務署（康文署）服務中引入市場營運模式，提升服務水平。



李家超表示，建立“部門首長責任制”的目的是把司局長就制訂政策須政治問責和公務員就執行政策須行政問責兩者，更好銜接起來，並說明兩者的角色；推動部門首長建立有效管理團隊與運作系統，破瓶頸、補短板，持續優化工作流程，不斷提升部門效能；當部門出現問題，須查找不足、予以改善，並釐清責任誰屬，按缺失輕重情況，依照公務員管理制度進行相應行政或紀律處理，後果包括警告、譴責、不獲增薪、降級、扣薪、勒令退休以至革職等。



調查機制方面，將按照問題大小輕重程度把調查分為兩個級別處理。