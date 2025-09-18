聯合國80周年：香山論壇話全球治理與合作

香山視界高端對話探討聯合國80周年在變局中前行（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月18日電（記者 陳思遠）在聯合國成立80周年的重要歷史節點，一場圍繞全球治理、多邊合作及國際秩序未來走向的深度對話在香山論壇舉行。9月17日上午，“香山視界·高端對話”中，中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建與埃及前外交部部長穆罕穆德·納比爾·法赫米結合自身視角，就聯合國80年歷程的成就與啟示、全球治理體系面臨的結構性挑戰、中國全球治理倡議的意義及全球南方國家合作方向等議題展開探討，為當下國際局勢提供了理性思考。



談及聯合國80年的發展，崔洪建指出，聯合國誕生於戰爭廢墟之上，其核心目標一是避免戰爭悲劇重演，二是推動人類社會沿可持續發展與和平建構的軌道前行。80年來，聯合國的最大成就在於構建了一套國際體系，讓絕大多數成員國形成“人類社會不能重蹈覆轍”的共識，這一體系與共識是全球最值得珍視和堅持的財富。他強調，聯合國憲章中“大小國家主權平等”“相互尊重主權和領土完整”等原則若能真正落實，諸多國際問題便可找到解決路徑，而“行動力”是未來踐行這些原則的關鍵。



法赫米則從多邊合作的角度表示，聯合國雖非“完美方案”，卻是幾代人構建的最優國際機制，需持續完善推進。他高度認可中國提出的相關理念具備全球視野，體現“人類命運共同體”的認知。同時，他提及上合組織會議的重要意義，認為其不僅在安全領域發揮作用，更讓眾多國家得以平等發聲。



針對當前全球治理體系面臨的最大結構性挑戰，崔洪建提出需聚焦三大核心問題。其一，平衡“權力（power）”與“權利（right）”的矛盾。在國際秩序中，有能力的國家需承擔更多責任並擁有相應權力，而廣大發展中國家的合法權利應得到充分保障，尤其要推動全球南方國家在治理體系中獲得更多話語權與影響力。其二，打破“明規則”與“潛規則”的衝突。聯合國憲章原則與國際法體系雖完善，但在現實中常被扭曲或忽視，需壓縮“潛規則”生存空間，讓“明規則”成為各國政策制定與互動的基本準則。其三，協調“和平安全”與“可持續發展”。當前全球軍費開支大幅上漲，而用於減貧、民生等可持續發展領域的投入卻持續減少，如何扭轉這一失衡局面，是全球治理亟待解決的難題。

