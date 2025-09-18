香山論壇：聚焦全球治理困境　肯定中國作用

香山視界高端對話探討全球治理困境與中國貢獻（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月18日電（記者 陳思遠）以“共護國際秩序，共促和平發展”為主題的第十二屆北京香山論壇17日啟幕。在香山論壇高端對話上，亞美尼亞前駐俄羅斯大使斯捷潘・格里戈良與香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年就國際治理議題展開對話，圍繞中國全球治理倡議、多邊主義實踐、聯合國改革等核心，凸顯中國方案對國際秩序完善的重要意義。



談及上合峰會期間提出的全球治理倡議，格里戈良給予高度評價，認為其出台時機極具針對性。當前，聯合國、歐洲安全與合作組織等國際機構常陷入決策困境，難以有效應對全球治理多重危機，而中國作為具有重要影響力的世界大國，提出的該倡議為糾正治理亂象提供了可行方向。



他指出，倡議中的諸多理念直擊國際秩序痛點：中國主張尊重國際法、反對“以武力定義權力”的霸權邏輯，可遏制“強權即公理”引發的世界混亂；“世界是一個大家庭”“彼此依存、相互尊重”的理念，既契合中國傳統哲學“以公正回應問題”的智慧，也與聯合國憲章核心精神一脈相承；尤為關鍵的是，倡議延續“一帶一路”包容思路，強調小國參與國際事務的權利，讓小國在全球治理中擁有更多話語權，區別於部分國際項目排斥小國的做法。



格里戈良同時強調，“西方”並非同質整體，在國際事務中立場存在分化。例如聯合國關於巴勒斯坦獨立問題的投票中，多數歐洲國家與中國立場一致，支持巴勒斯坦獨立，與美國態度不同。這表明國際社會立場不能簡單以“西方”“非西方”劃分，而中國全球治理倡議兼顧不同國家利益訴求，具備廣泛適用性。



談及多邊主義，鄭永年指出，當前國際社會對多邊主義的認知存在顯著分歧。美國推行的“排他性多邊主義”，核心是“拉幫結夥”、針對第三方國家，如聯合盟友針對中俄，本質是冷戰思維下的“製造敵人”模式，既讓東盟等國家陷入“選邊站”的兩難，也不符合當下國際形勢，對美國自身亦無益處。



與之相對，中國踐行的是“包容性、開放性多邊主義”，聚焦成員國共同問題而非針對特定對象。以上海合作組織為例，儘管中國與印度存在邊界衝突等分歧，仍能基於共同訴求開展合作，凸顯解決問題的實效；“一帶一路”倡議更是這一理念的生動實踐，為全球和平發展提供助力。

