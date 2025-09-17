李家超施政報告：推動AI數據科學產業發展

香港特區行政長官李家超發表《行政長官2025年施政報告》（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月17日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超17日向特區立法會發表《行政長官2025年施政報告》。這是其任內第四份施政報告。李家超表示，要推動AI和數據科學產業發展，包括推進AI科研和人才優勢、強化AI資金及數據優勢、拓展AI應用等。



李家超表示，AI是引領新一輪科技革命和產業變革的核心驅動力。香港具備科研、資金、數據、人才的優勢，並有豐富應用場景，有望成為全球AI發展樞紐。政府會加大推動AI作為香港未來發展的核心產業，以“加強基建，推動應用導向”為策略，在重視防範安全風險的意識下，推進AI＋發展，促進AI在各行業廣泛深度融合，實現“AI產業化、產業AI化”。



推進AI科研和人才優勢方面，政府已加大力度培育本地及吸引國際和內地AI人才，包括成立“AIR＠InnoHK”創新香港研發平台，匯聚過千名專才，以及雲集近千家AI企業，提升本港AI的研發實力，為開發不同AI應用奠定基礎。



李家超說，政府早前宣布推出30億元的“前沿科技研究支援計劃”，將會短期內接受申請，支持本地資助院校吸引AI等方面的國際科研頂尖人物來港，帶領前沿科技基礎研究。“我們同時已預留十億元，於2026年成立‘香港人工智能研發院’，促進AI上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。”