中評關注：施政報告發表　強調改革經濟民生

香港特區行政長官李家超發表《施政報告》（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月18日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超17日發表任內第四份《施政報告》。報告以綠色為封面顏色，題為“深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來”，圍繞經濟和民生兩大主軸，提出一系列措施，為民生福祉發展經濟，讓市民過更好的生活。



當天上午11時，李家超在特區立法會會議廳向立法會發表《行政長官2025年施政報告》。他與團隊都戴上了由香港高等教育科技學院師生團隊設計的綠色領帶或領巾。



李家超早前社交網頁發布片段介紹，領帶和領巾的設計靈感來自香港三座著名大橋——連接香港、珠海及澳門，標誌粵港澳大灣區更緊密連成一線的港珠澳大橋；通往香港國際機場，象徵聯通世界、體現國際視野的青馬大橋；以及貫通新界西北部與青嶼幹線，代表深度融合與和諧發展的汀九橋。象徵香港要繼續致力做好作為“超級聯繫人”及“超級增值人”的角色，同時積極發揮“引進來、走出去”的重要雙向平台作用。



李家超發表報告時說：“今年是國家‘十四五’規劃的收官之年，亦是‘十五五’規劃的謀篇布局之年。這份《施政報告》既是香港全力‘拼經濟謀發展惠民生’、加快邁向‘由治及興’的進程表，亦是香港主動對接國家發展戰略、實現突破新局面的策略部署。”



“改善民生是我施政的最終目標，讓市民有更好住房、打工仔有更多收入、長者有更好照顧、青年有更好發展。”李家超說，民生與經濟息息相關，經濟增長是改善民生的基礎，能創造就業和財富，為公共服務提供更多資源，讓政府提供更多服務；民生改善則帶動社會需求，激發市場活力，促進經濟發展。經濟與民生，兩者相輔相成。