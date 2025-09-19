游光榮答中評：“以台遏華”難阻祖國統一

軍事科學院戰略評估咨詢中心研究員、大校游光榮回答中評社記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月19日電（記者 陳思遠）近日，美國國會眾議院通過2026財年《國防授權法案》，批准近9000億美元軍費開支。該法案涉印太區域的10項條款中，有5項直接關聯台灣，其中“台灣安全合作倡議”援助預算從3億美元大幅增至10億美元，創下該倡議有史以來最高額度。針對法案涉台內容及美國加速發展無人作戰裝備等議題，軍事科學院戰略評估咨詢中心研究員、大校游光榮在北京香山論壇期間回答中評社記者提問時，明確闡述了中國的立場與應對舉措。



談及法案中的涉台條款，游光榮指出，無論美國政府如何更迭，“打台灣牌”都是美國兩黨政府的共識性策略，且在新形勢下，其相關手段和花樣還將不斷翻新。但游光榮強調，隨著中國綜合國力、軍事實力的持續增強，加之中國共產黨的堅強領導與全民族堅定的統一意志，中國必然能夠實現祖國完全統一的目標，任何外部勢力妄圖通過“以台遏華”阻礙中國統一進程的企圖，都注定無法得逞。



同時，游光榮指出，中國始終奉行防禦性國防政策，此次九三閱兵所展現的布局便可印證這一立場。未來，中國將在涉及國家安全的重點領域，進一步加強裝備研發與科研創新能力提升，推動國防建設實現可持續發展，以有效維護國家主權、安全和發展利益 。



針對美國加速發展無人作戰裝備的動向，游光榮介紹了中國的應對思路。他指出，中國依據自身發展戰略，圍繞智能系統發展，同步推進無人作戰能力形成與反無人作戰能力構建兩條路徑。既提升自身無人作戰領域的實戰能力，又構建起應對外部無人作戰裝備威脅的有效防禦體系，確保在相關領域的國家安全與戰略主動 。

