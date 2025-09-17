特朗普稱擊沉委船　馬杜羅提議召開特別會議

9月15日，委內瑞拉總統馬杜羅在首都加拉加斯召開的新聞發布會上講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月17日電／據新華網報導，美國總統特朗普16日表示，美國總共“擊沉”了三艘委內瑞拉船只。委內瑞拉總統馬杜羅15日警告，美國單方面對委發動“全面侵略”，兩國政府間的溝通基本中斷，已提議緊急召開一場關於地區主權與和平的特別會議。



“三艘，不是兩艘”



在啟程對英國進行國事訪問前，特朗普在白宮對記者表示，“我們實際上擊沉了三艘來自委內瑞拉的船只，不是兩艘，但你們看到的是兩艘”。



特朗普並未披露被“擊沉”的第三艘船只的具體細節，也沒有說明是否有新的人員傷亡。



特朗普15日說，他命令美軍當天在國際水域再次攻擊一艘據稱來自委內瑞拉的“運毒船”，船上3名男子當場死亡。



特朗普在社交媒體上發文說，“來自委內瑞拉、已確認身份的毒品恐怖分子正在國際水域把毒品運往美國”，“這些極其暴力的販毒集團對美國國家安全、外交政策和美國重大利益構成威脅”。



特朗普還發布了相關視頻鏈接，視頻顯示一艘船在不明水域遭襲，幾秒鐘後被巨大火球吞噬。



特朗普2日在社交媒體上說，美軍在位於美國南方司令部責任區的國際水域朝“向美國運輸非法麻醉毒品”的船只開火，擊斃11名“被確認”是黑幫團夥“阿拉瓜火車”的成員。對此委內瑞拉政府予以否認。



