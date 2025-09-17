9部門發文擴大服務消費

中評社北京9月17日電／據新華社報導，商務部等9部門16日對外發布《關於擴大服務消費的若干政策措施》，提出五方面19條舉措進一步擴大服務消費。



文件提出，實施服務消費提質惠民行動，持續深化“購在中國”品牌打造，開展“服務消費季”系列促消費活動。開展消費新業態新模式新場景試點城市建設。積極發展首發經濟，推動創新和豐富服務消費場景，支持優質消費資源與知名IP跨界合作，打造一批商旅文體健融合的消費新場景，培育一批新型消費龍頭企業。



此外，擴大服務業高水平對外開放。推動互聯網、文化等領域有序開放，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點。支持將更多服務消費領域納入《鼓勵外商投資產業目錄》，提供差異化服務供給。



文件要求，結合實際、因地制宜延長熱門文博場館、景區營業時間，優化預約方式，鼓勵推行免預約。鼓勵引進國外優秀體育賽事，支持地方舉辦大眾體育賽事，打造一批具有較高知名度的精品賽事、職業聯賽以及具有自主知識產權的體育競賽表演品牌。支持有條件的幼兒園招收2－3歲幼兒，發展社區嵌入式托育、家庭托育點，鼓勵用人單位提供托育服務，並按相關規定給予政策支持。



文件還明確，優化學生假期安排，完善配套政策。在放假總天數和教學時間總量保持不變的情況下，鼓勵有條件的地方結合氣候條件、生產安排、職工帶薪休假制度落實等因素，科學調整每學年的教學和放假時間，探索設置中小學春秋假，相應縮短寒暑假時間，增加旅遊出行等服務消費時間。