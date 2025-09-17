【
大
中
小
】 【
打 印
】
韓國一公交車在隧道內起火 已致11人受傷
http://www.CRNTT.com
2025-09-17 16:13:53
中評社北京9月17日電／據央視新聞報導，當地時間16日，韓國京畿道龍仁市一輛公交車當晚21時17分左右在隧道內起火，造成1人重傷，另有10人因吸入濃煙已被送往附近醫院就醫。
韓國消防部門派出了24輛消防車和72名消防員前往現場滅火，並在當地時間22時09分初步控制了火勢。
目前，韓國警方和消防部門正在對起火原因開展詳細調查。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
韓媒：美航母首次缺席韓美日軍演
(2025-09-17 11:44:09)
南投雙十焰火試射出意外 許淑華下令檢討
(2025-09-17 11:08:03)
人均GDP超韓台人無感？小笠原欣幸析原因
(2025-09-17 10:18:53)
韓國瑜接待法參院友台小組 盼多面向合作
(2025-09-16 14:16:31)
金與正：美日韓在朝鮮周邊大秀肌肉選錯了地方
(2025-09-15 13:59:13)
韓國瑜回高雄 自嘲當院長精氣神被吸光
(2025-09-15 11:09:48)
中方對營救中國公民殉職韓海警表哀悼
(2025-09-13 12:48:05)
朝野協商和諧 19日開議30日卓榮泰備詢
(2025-09-12 14:26:32)
日菲商定進一步強化防務合作
(2025-09-12 10:02:55)
接回在美被捕韓國人的包機將於11日出發
(2025-09-11 15:43:37)