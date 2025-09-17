韓國一公交車在隧道內起火　已致11人受傷

中評社北京9月17日電／據央視新聞報導，當地時間16日，韓國京畿道龍仁市一輛公交車當晚21時17分左右在隧道內起火，造成1人重傷，另有10人因吸入濃煙已被送往附近醫院就醫。



韓國消防部門派出了24輛消防車和72名消防員前往現場滅火，並在當地時間22時09分初步控制了火勢。



目前，韓國警方和消防部門正在對起火原因開展詳細調查。