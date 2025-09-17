首批定點醫藥機構人員醫保相關典型案例公布

中評社北京9月17日電／據新華社報導，國家醫保局日前公布了第一批定點醫藥機構相關人員違法違規的典型案例，涉及偽造病歷、虛構醫藥服務、重復收費等違法違規行為。



這是醫保支付資格管理制度落實以來，首次對外公開的典型案例。



2025年1月1日起，醫保支付資格管理制度正式實施，即在對違法違規的定點醫藥機構進行行政處罰、協議處理之後，依法依規精準認定相關人員的責任，對責任人實行“駕照式記分”，通過監管延伸到人，維護好醫保基金安全。



國家醫保局有關負責人介紹，此次公布的典型案例違法違規行為事實清楚，作出的行政處罰、協議處理及支付資格管理措施依據明確、裁量合理。



以內蒙古自治區赤峰市巴林左旗濟仁中醫醫院欺詐騙保為例，該院2023年1月至2025年3月違法違規使用醫保基金204萬元，其中有的醫務人員批量偽造圖像相同、報告雷同、病歷一樣的醫學文書；有的醫務人員一邊在本院虛假“掛床”住院，一邊從事診療活動。



目前，當地醫保部門依據相關法律法規和醫保服務協議，已追回騙取的醫保基金，並處違約金，解除該機構醫保定點服務協議。依據相關實施細則，對該院耿某敏、杜某鑫、李某陽、張某艶、王某忠、特某根等6名醫務人員各記12分，終止醫保支付資格3年，對李某梅、劉某茹等2名醫務人員分別記10分，暫停醫保支付資格4個月。



該負責人說，下一步，國家醫保局將持續收集各地落實相關人員醫保支付資格管理制度的經驗做法與典型案例，不斷織密醫保基金監管網。