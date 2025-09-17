中評社北京9月17日電／據新華社報導，今年是我國鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接5年過渡期的最後一年。在國務院新聞辦公室16日上午舉行的“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會上，農業農村部部長韓俊表示，過渡期以來，我國脫貧攻堅成果得到鞏固和拓展。



我國牢牢守住了不發生規模性返貧致貧底線。韓俊介紹，我國堅持精準幫扶，全面建立健全防止返貧致貧監測幫扶機制，不斷豐富幫扶政策“工具箱”。截至今年7月底，已經累計對監測識別有返貧致貧風險的600多萬群眾進行了精準幫扶，消除了返貧致貧的風險。



據介紹，我國還增強了脫貧群眾內生發展動力。“鞏固拓展脫貧攻堅成果，始終是強調堅持開發式幫扶和兜底保障相結合，但是強調要以開發式幫扶為主。”韓俊表示，我國分類推進幫扶產業提質增效，完善聯農帶農機制，現在超過85%的脫貧戶和監測戶至少得到了一項產業幫扶政策的幫扶。同時，我國深入推進防止返貧就業攻堅行動，“十四五”以來，脫貧勞動力務工規模每年都保持在3000萬人以上。



“我們聚焦過渡期明確的160個國家鄉村振興重點幫扶縣，還有3.5萬個易地搬遷集中安置區等重點區域，加強傾斜支持。中央財政專門安排銜接推進鄉村振興補助資金，‘十四五’以來累計投入已經達到8505億元。”韓俊介紹，脫貧地區的交通、水利、教育、衛生、文化等基礎設施和公共服務水平進一步提升，發展後勁持續增強，經濟社會高質量發展也取得了新成效。



韓俊說：“下一步，我們將按照黨中央決策部署，持續抓好常態化幫扶，堅持開發式幫扶與兜底保障相結合，長久、永久守住不發生規模性返貧致貧的底線。”