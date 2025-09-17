】 【打 印】 
西藏林業和草原局原黨組副書記接受審查調查
2025-09-17


　　中評社北京9月17日電／據中央紀委國家監委網消息，西藏自治區林業和草原局原黨組副書記、局長吳維涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受西藏自治區紀委監委紀律審查和監察調查。

