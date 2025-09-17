優必選力擴AI＋機器人應用場景

現場展示了全港首台駐港1.7米雙腿式人工智能互動式人形機器人“天工”。 優必選（9880）昨日在港舉行“生態戰略夥伴授權發布會” 中評社香港9月17日電／內地人工智能及機器人企業優必選（9880）昨日在港舉行“生態戰略夥伴授權發布會”。



優必選管理層表示，香港作為創科橋頭堡，將成為公司推進全球戰略的重要樞紐。公司亦將聯手香港環球教育交流中心及EDUGROUP，深化“產學研”三方聯動，推動AI與機器人應用進入國際教育與企業場景。未來合作將涵蓋教育、康養、物流及商業服務機器人等場景，透過技術支持、服務升級與合作授權，賦能香港市場並輻射海外。



現場展示了全港首台駐港1.7米雙腿式人工智能互動式人形機器人“天工”。



文匯報報導，優必選指出，本次生態戰略夥伴計劃的核心目標在於構建跨界合作網絡，推動智慧社會及商業轉型，並促進本地創科生態發展。具體包括四方面：一是整合教育、公營與科研資源，建立可持續拓展的生態合作平台；二是在公共服務場景推廣AI與服務型機器人應用，如政府導覽、醫療陪護及安防巡邏；三是協助企業透過AI實現數碼轉型，提升營運效率及顧客體驗；四是連結本地大學、研究機構與創業公司，加速技術研發與產業化落地。



出席同一場合的香港人工智能學會代表表示，學會過去8年已促成超過300個項目落地，涵蓋醫療科技、金融科技及物流等領域；在教育層面推行了“人工智能學生大使計劃”，累計培養超過兩萬名中小學生，並提供實習與國際交流機會。



此外，“香港人工智能應用研究基地”正式啟動，將成為大灣區AI創新樞紐，並聚焦三大方向：一是推動技術轉化與場景落地，協助企業將學術成果應用於醫療、金融、物流等領域；二是建立安全合規的數據共享平台，促進跨地域協作；三是聯合內地及東南亞科研機構培養國際化AI人才。研究基地亦將開放算力平台及測試環境予合作機構使用，進一步推動創科成果在港落地。



學會代表指出，隨著國務院近期出台《“人工智能＋”行動意見》，香港可憑藉“國際化視野＋大灣區資源”雙重優勢，深化與廣東科研單位及東南亞市場的技術協作。未來，研究基地將把AI診斷工具、金融風控模型等技術導入教育與商業場景，為教師提供AI教學工作坊，亦為企業提供定製化解決方案，加快香港建設“智慧社會”。