看好大陸經濟前景 台商籲加強兩岸產業合作

這是台灣花蓮的著名景點七星潭（圖源：新華社） 中評社北京9月17日電／據大公報報導，第十七屆“重慶.台灣周”16日在渝開幕。國台辦副主任吳璽出席開幕式並致辭稱，“兩岸同胞從來命運與共，休戚相關。國家強大，民族強盛，是包括台灣同胞在內的每一個中國人生存發展尊嚴的保障。任何喪失民族立場，公然美化侵略，煽動對立對抗，破壞台海和平，出賣民族利益，損害同胞福祉的行為，必將自食惡果。”



兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平表示，大陸經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，是台商台企抵禦風險的可靠後盾和尋求更大發展的最佳選擇。



台資企業英業達集團資深副總陳逸萍表示，在兩岸智能網聯新能源汽車產業發展方面，台灣在技術創新和研發能力方面具有顯著優勢，擁有一流的研發機構和專業人才，能夠持續推動汽車電子技術的創新和發展。而且台灣的信息與通信技術企業在全球範圍內建立了廣泛的供應鏈網絡，能確保供應鏈的穩定性和可靠性。



兩岸企業家峰會能源及環保節能產業合作推進小組台灣方面召集人杜紫軍指出，兩岸產業合作的最佳模式是“雙向賦能、共同成長”。



本屆“重慶.台灣周”開幕式上，來自台灣的相關企業和行業協會與重慶市相關區縣集中簽訂8個兩岸經貿合作重點項目，主要涉及大健康產業、創業服務、智能科技等領域，投資總額達32.85億元人民幣。

