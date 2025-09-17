台生愛上《長安的荔枝》 赴湖北襄陽打卡

中評社北京9月17日電／據大公報報導，“其實我和同學一直都很喜歡看大陸劇，對劇中的拍攝地也很感興趣。”因為喜愛今年上映的大陸電視劇《長安的荔枝》，島內大學生鄭小姐上月和同學一起去湖北襄陽唐城旅遊，實現“千里來奔現”。她們在旅程中愈發感受到祖國風景優美、文化豐富。



鄭小姐說，她們不僅沉醉於電影中荔枝轉運的跌宕故事，更被劇中暗藏的建築美學細節所驚艶。當走進襄陽唐城影視基地時，鄭小姐說，李白的詩句瞬間浮現在她的腦海。“夜幕降臨，恢宏的朱雀門、巍峨的皇宮大殿在流光溢彩中甦醒，金光勾勒出盛唐氣象的磅礴輪廓。漫步朱雀大街，兩側燈籠如星河傾瀉，映照仿古樓閣，市井煙火氣撲面而來。”鄭小姐向記者展示了她收藏的大陸電影的周邊商品。“我的手機殼是哪咤主題，上次去唐城又買了電影荔枝造型‘小吉荔’毛絨掛件。”



台灣學者何溢誠向大公報記者表示，由於兩岸同根同源的文化親近感，大陸古裝劇的歷史背景、詩詞典故、倫理觀念，台灣觀眾很容易理解並產生共鳴，再加上製作水平高，題材多元，在服裝、場景、特效和攝影上都是大手筆投入，比如《長安的荔枝》、《錦月如歌》、《凡人修仙傳》等，最近都非常吸引台灣觀眾眼球，扣人心弦，成為在島內蔚為流行的大陸影視劇。



何溢誠表示，大陸劇在台灣引發收視熱潮，反映出近些年其品質加速提升，彰顯文化精品的廣闊市場前景。中華文化是兩岸之間的“最大公約數”，共追大陸影視劇，已經成為兩岸文化交流的新形態。期待更多優秀影視作品在兩岸播出，將為文化交流注入新的活力和動力。

