香山論道中美關係　和平共處穩定發展

北京香山論壇討論大國正確相處之道 （中評社 郭至君攝） 中評社北京9月18日電（記者 郭至君）以“共護國際秩序，共促和平發展”為主題的第十二屆北京香山論壇17日啟幕，中美關係往往是大會的焦點內容，當天上午其中一場“香山視界·高端對話”就聚焦大國正確相處之道的議題，請來中美學者共同探討。



復旦大學國際問題研究院院長、教授吳心伯表示，特朗普2.0政府一月就職以來，中美關係經歷了三個階段：第一階段是一月到五月，這期間的特點是打關稅戰，緊張態勢非常明顯。第二階段是5月至8月，特點是“打”與“談”並進。現在則進入到第三階段，以談判為主。吳心伯認為，從根本上來說，特朗普2.0政府與拜登前政府沒有不同，核心還是與中國競爭、遏制中國，區別可能只是使用的工具不同。但美國在施壓過程中認識到中國不是容易屈服的對手，所以從脅迫的階段進入到彼此妥協的階段。“談判是雙向的，而不是一方的要求清單。”吳心伯強調。



吳心伯也指出，習近平主席提出的全球治理倡議非常強調平等，聯合國憲章里也強調任何事情都應該平等，希望美國在任何時候都把主權和平等重要看待。吳心伯說，事實證明，美國一些關於中國政策的假設是錯誤的，美國應該反思對華政策。特朗普2.0政府已經多次公開表示過，不願與中國發生衝突並談到多極世界的發展，如果可以朝著這個方向前進的話，我們也許會看到與拜登政府期間不同的中美關係。



吳心伯也說，希望如果中美兩國元首再次會見時，特朗普總統可以向習近平主席闡明美國當下清楚的亞太政策，這對很多問題的管控都有幫助。談及台灣問題，他說，如果美國能夠支持中國的和平統一的話，那會對兩國關係的現實帶來很大突破，就像當年尼克松的“破冰之旅”一樣。

