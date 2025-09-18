香山論壇專家對談　中國二戰史不應被弱化

香山視界高端對話探討中國在反法西斯戰爭中發揮的作用（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月18日電（記者 郭至君）第十二屆北京香山論壇開幕前，大會舉辦了多場精彩的中外專家對談，就不同議題進行討論。今年是中國抗日戰爭勝利80周年，藉此時機，首場專家對談就聚焦“反法西斯戰爭勝利的時代意義”，中國二戰史學會名譽會長胡德坤和國際軍事歷史委員會主席哈羅德·拉夫參加。



中國二戰史學會名譽會長、武漢大學原副校長胡德坤表示，講到二戰史，西方一般是從1939年開始算起，但我們發現1931年至1939年中國的抗日戰爭歷史被一筆勾銷，多年以來，很多中國學者都在努力糾正這樣的偏見以及對中國的不公，但至今沒有得到正確的評價。可回顧戰時，中美兩國是親密的盟友，兩國的共同歷史不能改變，這是中美關係的基礎。



在中國重溫、回顧、紀念抗日戰爭勝利80周年的時候，我們深深地感到當年中國贏得這場戰爭的不易，與西方動輒幾十萬甚至上百萬的大兵團作戰不同，中國的抗日戰爭以游擊戰為主，缺少大型戰役。但中國的抗日戰爭尤其是戰爭形式，在世界上開創了軍事歷史的先例。中國在積貧積弱的情況下堅持了14年的孤軍奮戰。從1931年九一八事變年開始，到1939年德國閃擊波蘭這段時間，西方國家對日實行綏靖政策，將禍水引向中國以保全自身。



胡德坤說，德國戰爭爆發以後，中國本可以結束孤軍奮戰的局面，但英法等國繼續實行綏靖政策，導致局面不斷惡化。直到太平洋戰爭爆發，美國加入戰爭後，中國才結束了孤軍奮戰的劇面。此前十年，中國一直獨自抗擊整個日本法西斯的侵略。即使在太平洋戰爭爆發後，中國仍然是抗擊日本陸軍的主力。日本陸軍在中國戰場投放了34個師團，而太平洋戰場衹有10個。可想而知，中國承受巨大的犧牲和壓力。

