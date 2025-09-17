台島“陸劇”熱不停　中華文化元素獲追捧

中評社北京9月17日電／據大公報報導，描繪大唐氣象的《長安的荔枝》、講述古代戰爭的《錦月如歌》、展現仙俠世界的《凡人修仙傳》……近期，大陸多部影視劇在台灣走紅，其中展現的一系列中華文化元素令島內觀眾好評不斷。在台北一家便利店工作的葉小姐是大陸古裝劇的忠實粉絲。從早年的《甄嬛傳》《羋月傳》，到近期的《藏海傳》《長安的荔枝》，她都非常喜歡。除了劇情和人物，劇集通過描寫古代餐飲、服飾、禮儀等細節所呈現的中華文化之美，是吸引她的重要因素。



【大公報訊】據新華社報導：從工藝精湛的頭飾到面料豐富的漢服，從別具特色的小吃到華美盛大的宴席，從雄偉恢弘的宮廷到悠然閒適的田園……在多部大陸電視劇中，中華文化元素隨處可見，並“圈粉”眾多島內民眾。



在一家視頻網站，大陸古裝劇《錦月如歌》《獻魚》已連續多日躋身台灣電視劇排行榜前十。社交平台上，台灣大陸劇迷聚集的“陸劇討論社”“陸劇交流”已分別有43萬、56萬成員，不少網民分享看劇心得，還會互相推薦劇集。由古裝男神成毅領銜主演的最新內地武俠劇《赴山海》也迅速掀起現象級熱潮，播出平台預約追劇人數達1245萬，刷新武俠劇的歷史紀錄，更登頂愛奇藝台灣流量第一名。



“服化道越來越精美了！我一直覺得中華傳統文化很有底蘊、很吸引人。”一位台灣銘傳大學網友的留言獲得數百點贊，他還表示希望以後有機會去大陸打卡更多古蹟。



隨著小紅書、抖音等社交平台在島內普及，不少台灣網友還會主動向大陸網友詢問最近有哪些好看的大陸古裝劇，並與他們討論劇情發展、人物故事、周邊產品等。



台灣時事評論員謝志傳表示，多部大陸古裝劇將傳統文化符號與劇情巧妙融合。這種將文化元素恰當嵌入敘事的表現手法，更加自然地展現了中華傳統文化之美，引發了台灣觀眾情感共鳴。



除了電視劇，中國風的遊戲、電影等近年來也在島內走紅，掀起一陣陣熱潮。去年，以《西游記》為背景的大陸遊戲《黑神話：悟空》一經上線，在台灣立即收穫一眾擁躉，不少玩家對滿滿中國風的人物、配樂、建築贊不絕口。今年，講述唐朝詩人傳奇故事的電影《長安三萬里》在島內公映後，受到島內觀眾好評，唐朝風貌、詩作名篇給影迷們留下深刻印象。

