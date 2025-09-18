香山激辯 戰爭武器不應對準無辜平民

閻學通教授與參加論壇的以色列軍官就以巴衝突問題辯論（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月18日電（記者 郭至君）第十二屆北京香山論壇於9月17日至19日舉行。在17日活動間隙，清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通與以色列軍官激辯，以軍官否認以軍在加沙濫殺無辜，閻學通直接駁斥他道，軍人的槍不應該對準平民百姓，婦女兒童，事實不由以方決定。



香山視界·高端對話之一的“局部衝突解決方式”議題環節結束後，一名來自以色列的軍官上台與清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通交談，他否認以色列軍隊在加沙的行動是在濫殺無辜，閻學通當即反駁，並告訴以色列軍官，以巴衝突的解決方案就是與聯合國合作，商定“兩國方案”，建立巴勒斯坦國。這樣，以色列可以和巴勒斯坦作為兩個不同的國家一起打擊恐怖分子，反之，以色列永遠不可能贏得反恐戰爭。



聯合國巴勒斯坦被占領土（包括東耶路撒冷）和以色列問題獨立國際調查委員會16日發布報告指出，以色列在加沙地帶對巴勒斯坦人犯下種族滅絕罪行。委員會敦促以色列和其他所有國家履行國際法義務，終止這場種族滅絕行為，並懲罰肇事者。



在此前聚焦“局部衝突解決方式”的對話中，閻學通表示，在全球化背景下，一個地方發生的問題可能會對全世界造成影響。大多數地區性衝突的成因非常複雜，包括領土、安全、身份認同等一系列問題，無法通過解決某一個問題來結束整場衝突，這也是為什麼許多地區性衝突會持續多年。地區性衝突反映了全球秩序的變化，如何使人類文明保持進步而非倒退，這是個嚴肅的問題。

