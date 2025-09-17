中國農民豐收節龍眼豐收季在四川瀘州舉辦

中評社北京9月17日電／據新華社報導，9月15日，由農業農村部南亞熱帶作物中心主辦，瀘縣人民政府、瀘州市農業農村局承辦的2025年中國農民豐收節龍眼豐收季促消費活動在四川瀘州市瀘縣舉辦。據瞭解，本次活動主題為“金秋龍眼萬里香科技賦能慶豐年”，龍眼種植大戶、龍眼科研專家學者、收購商、服務商及企業代表等200餘人參加，同期還舉辦了全國龍眼產業學術研討活動及瀘縣第12屆龍眼龍蝦消費季活動。



農業農村部南亞熱帶作物中心發布的2025年龍眼產業信息顯示，據生產調度，2025年全國龍眼種植面積穩定在410萬畝左右，預估全年總產量可達244萬噸，同比增長約11%，全國龍眼豐產豐收已成定局。據瞭解，我國龍眼以鮮食消費為主，可周年上市供應，7—10月為集中上市期。中秋、國慶雙節臨近，預計後期消費需求將進一步提振，價格有望保持穩中有升的態勢。



記者從農業農村部南亞熱帶作物中心獲悉，當前，我國龍眼產業正加速向“科技支撐＋加工增值＋品牌引領＋融合賦能”的高質量發展模式轉型。“寶石一號”“翠香”等一批新品種加速布局，“產期調控”“預冷鎖鮮＋氣調包裝”等一批新技術加速推廣，龍眼原漿、凍幹果肉等高附加值產品被逐步研發，龍眼產地初加工水平日益提升，幹果加工比例可達到20%～25%。“瀘州龍眼”“高州龍眼”“莆田龍眼”等國家地理標誌保護產品的品牌知名度和美譽度日益增強。一批集生態觀光、龍眼休閑采摘、科普教育、文化體驗於一體的農文旅綜合體被精心打造，有效帶動餐飲、住宿、農產品銷售聯動發展，實現了“一顆龍眼”帶動“一片產業”、致富“一方百姓”的產業綜合效益。



