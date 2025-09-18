何雷答中評：台灣地位定論不容挑戰

軍科院原副院長，軍事專家何雷中將答問（網絡資料圖） 中評社北京9月18日電（記者 郭至君）以“共護國際秩序，共促和平發展”為主題的第十二屆北京香山論壇17日啟動。當天上午的“香山視界·高端對話”間隙，軍科院原副院長何雷回答了中評社記者關於近期美國在台協會公然宣稱“台灣地位未定論”的相關問題，他表示，這實際上是對1943年的《開羅宣言》、1945年的《波茨坦公約》以及對二戰勝利成果、對二戰勝利後的國際秩序的否定和挑戰。



何雷對中評社記者直截了當的表示，美國認為“台灣地位未定論”，但其實這些在國際法上都已經定論了。“我們要明確告訴美方，台灣是中國的一個省，是中華人民共和國的一個省，這就是其地位的定論。”他說。



同場也有台灣記者問何雷怎麼看美國持續對中國大陸打“台灣牌”，何雷說，美國打“台灣牌”的目的就是遏制中國，唯恐中國超過自己。美國有戰略焦慮，但實際上中國的發展就是兩個非常明確的目的：第一，讓中國人民過上好日子；第二，為世界和平、地區和平做出貢獻。



何雷告訴在場眾多記者，我們不去取代誰，更不會戰勝誰。我們發展，我們做好自己的事情。“美國有戰略焦慮，以小人之心度君子之腹，就想拿台灣來遏制中國，這是美國的最終目的，是不會得逞的。”何雷強調。