1至8月國家鐵路發送貨物26.83億噸

中評社北京9月17日電／據新華社報導，記者16日從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，今年1至8月，國家鐵路累計發送貨物26.83億噸，日均裝車18.4萬車，同比分別增長3.5%、4.3%，鐵路物流效率和品質持續提升，為我國經濟持續回升向好提供了可靠運輸保障。



國鐵集團貨運部負責人介紹，今年以來，鐵路部門持續深化貨運市場化改革，優化物流產品供給，提升貨運能力和服務品質，確保國民經濟大動脈安全暢通高效。



一是鐵路物流產品供給提質增效。緊密對接市場需求，積極融入企業供應鏈，大力發展城際快捷班列、大宗直達列車、專精特新專業物流、冷鏈物流。鐵路95306平台上線78條多式聯運“一單制”產品線路，1至8月國家鐵路累計發送鐵水聯運集裝箱貨物1148萬標箱，同比增長17.5%。鐵路物流金融服務提質擴容，客戶累計獲得授信總額230億元。二是國計民生重點物資運輸保障有力。發揮大秦、浩吉、蘭新鐵路等重點能源通道作用，精心組織西煤東運、北煤南運、疆煤外運，有效助力各地迎峰度夏。1至8月，國家鐵路發送煤炭13.8億噸，其中電煤9.4億噸，鐵路直供電廠存煤保持較高水平。三是跨境貨物運輸穩定暢通。與國內海關部門、境外鐵路部門加強溝通協調，推動“數字口岸”建設，提升口岸運輸效率和通關便利化程度，中歐班列、中亞班列、西部陸海新通道班列、中老鐵路跨境貨物列車保持穩定開行，跨境運輸高效暢通，有力促進了國際經貿往來。