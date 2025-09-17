“中國式現代化與人權保障”學術研討會舉行

中評社北京9月17日電／據新華社報導，9月16日，“中國式現代化與人權保障”學術研討會在山東濟南舉行，近百位國內人權領域專家學者圍繞中國式現代化進程中的人權理論創新與實踐經驗展開交流研討。



南開大學人權研究中心主任常健表示，中國的全過程人民民主實現了人民意願與黨的領導相結合、直接民主與間接民主相結合，涵蓋民主選舉、協商、決策、管理、監督等各環節。



華東政法大學法律學院教授馬長山認為，中國推進“人本化”的數字人權保護，並積極參與全球數字治理，提出數字人權的中國話語與中國方案。



中國人權研究會副會長、吉林大學法學院教授魯廣錦提出，中國式現代化開創了人權文明新境界、新形態，豐富發展了人類人權文明的多樣性。



北京大學國際關係學院教授羅艶華表示，中國式現代化堅持以人民為中心，將人的現代化和自由全面發展作為核心目標，倡導“以發展促人權”“合作共贏”“構建人類命運共同體”等理念，為全球人權治理貢獻了中國智慧和中國方案。西南政法大學新聞傳播學院教授李珮說，中國實現了從國際對話參與者、輿論鬥爭解構者到全球治理方案供給者的身份轉變。



與會人士指出，要持續深化傳統人權領域的基礎性研究，著力加強引領性議題研究，積極開拓前沿交叉領域研究，立足自身優勢深化區域國別研究，為促進我國人權事業全面發展作出更大理論貢獻。



本次會議由中國人權研究會主辦，山東大學人權研究中心、山東大學法學院承辦。