中評專論：軟法的作用與兩岸融合發展

軟法是與依賴國家強制力保障實施的“硬法”相對的概念。 中評社香港9月23日電（評論員 楊流昌）在當前世界百年變局加速演進、台海局勢波譎雲詭的背景下，如何在堅持一個中國原則和“九二共識”的基礎上，探索深化兩岸融合發展的有效路徑，成為我們共同面對的時代課題。本文從“軟法”這一獨特視角切入，結合兩岸關係的實踐經驗，探討軟法在促進兩岸關係融合發展、推動兩岸和平統一過程中的作用。



一、軟法：一種更契合兩岸關係的治理邏輯



軟法（Soft Law）是與依賴國家強制力保障實施的“硬法”相對的概念。它不依靠國家強制力，而是通過協商、自律或社會共識實現效力。軟法的形態多樣，包括國家立法中的激勵性條款、政治組織的自律規則、行政規範性文件中的非強制性規定，以及社會共同體的自治規範。



與硬法相比，軟法具有三個鮮明特徵：其一，實施機制是“多元協商”而非“ 單方強制”；其二，思維模式是“合作共贏”而非“命令服從”；其三，正義觀念是“平衡協調”而非“剛性對立”。這種特性與兩岸關係的特殊性質高度契合——兩岸同屬一個中國，但尚未完全統一，既需要維護國家主權和領土完整的底線，也需要探索深化交流合作的彈性空間。硬法劃定了不可逾越的“紅線”，而軟法則搭建了走向統一的“橋樑”。

